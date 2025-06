SALERNITANA, il pres. Iervolino: “Riammissione in B? Ci sono i margini per far valere le nostre ragioni”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino preannuncia battaglia legale, sperando ancora nella possibilità di una riammissione in Serie B dopo la retrocessione sul campo, al termine dei tanto discussi playout disputati con la Sampdoria:

“Arrivare fino all’ultimo grado di giudizio per tentare la riammissione in una Serie B a 21 squadre? Sì, siamo convinti che vi siano margini per far valere le nostre ragioni in tutte le sedi consentite – le parole di Iervolino a Fanpage -. Lo faremo con rigore, con rispetto, ma anche con fermezza. Non si tratta di un capriccio, ma di una battaglia per il riconoscimento di una giustizia sportiva che, in questo caso, appare fortemente compromessa. Il ricorso si baserà sui principi di equità e parità di trattamento. Documenteremo le gravi irregolarità organizzative, i difetti procedurali nella gestione delle comunicazioni e gli episodi determinanti che hanno inciso sull’esito sportivo. Il nostro non sarà un ricorso simbolico, ma sostanziale, argomentato e fondato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***