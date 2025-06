SERIE B – Patierno (Avellino): “A Catania ho capito che saremmo stati promossi in B. Mio futuro? Decide la società”

Così l’attaccante dell’Avellino Cosimo Patierno, ai microfoni di TeleSveva parlando della promozione in Serie B e del suo futuro, dopo essere stato accostato nei mesi scorsi a vari club tra cui il Catania:

“Quando ha compreso che l’Avellino sarebbe stato promosso in B? A Catania, dove abbiamo giocato una partita spettacolare. Ho provato un’emozione assurda. Al ritorno in aereo da Catania ho capito che avremmo vinto il campionato. Dopo i miei due gol ricordo il silenzio dello stadio, ma anche la carica dei 5.000 tifosi dell’Avellino durante la rifinitura al Partenio-Lombardi. Ci hanno caricato dal primo all’ultimo minuto di allenamento. Sapevamo che se fossimo tornati a casa con un risultato positivo avremmo vinto il campionato”.

“Futuro? Ci sono state offerte di mercato in passato, ma per le mie figlie esiste solo l’Avellino. Dopo l’arrivo di Lescano un po’ di squadre si sono avvicinate, ma ho sempre avuto voglia di restare ad Avellino. La società mi ha fatto sentire importante prolungandomi il contratto sino al 2028. Hanno capito il Patierno persona, prima ancora che il giocatore. Restare ad Avellino? Sicuramente sì, da parte mia c’è la volontà di restare, poi è la società a decidere. Il mio sogno era arrivare in Serie B per dare una soddisfazione a mio padre, che ha sempre creduto in me, anche nei momenti bui della mia vita”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***