SERIE C – Bandecchi (sindaco Terni): “Ternana a rischio fallimento”

Terremoto continuo in Serie C? Anche la Ternana rischia il fallimento. L’ex presidente della Ternana e attuale sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, scuote l’ambiente rossoverde rilasciando alcune dichiarazioni allarmistiche sul futuro del club: “La Ternana Calcio potrebbe fallire e sarebbe un problema molto grande. Dovremo ragionarci molto a breve e trovare punti di coesione, altrimenti mi sa che il prossimo campionato lo facciamo in una categoria inferiore. Non è nemmeno tutta colpa del presidente D’Alessandro essendoci cose che arrivano dal passato. Ho avuto un colloquio con lui e mi ha detto che è intenzionato a cedere la società. Poi ci sta pure che uno cambi idea”.

Parole che arrivano dopo l’annuncio da parte del numero uno della Ternana Stefano D’Alessandro dell’avvenuto esercizio del diritto di riscatto del cartellino dell’attaccante Pietro Cianci, nell’ultima stagione in prestito dal Catania al club umbro vivendo un’esperienza da grande protagonista.

