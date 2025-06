SERIE C: con quali squadre si presenterà il girone C? Attesa per i playout del torneo cadetto

Il 15 e 20 giugno Salernitana e Sampdoria scenderanno in campo per la disputa dei playout di Serie B, dopo gli scossoni dell’ultimo periodo che hanno visto il Frosinone garantirsi la permanenza in cadetteria ed il Brescia retrocedere per via della penalizzazione inflitta alle rondinelle che ha stravolto la parte bassa della classifica.

I riflettori del girone C di Serie C sono puntati sui playout perchè, nel caso in cui la Salernitana perdesse gli spareggi, ripartirebbe dal raggruppamento meridionale di Lega Pro. Al momento il gruppo C prevede la partecipazione delle seguenti squadre: Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Campobasso, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Siracusa, Sorrento, Team Altamura e Trapani.

Dubbi sulla “squadra under 23”, non è sicuro che Juventus Next Gen venga inserita in questo girone. Qualora la Salernitana scendesse di categoria, dovrebbe prendere il posto del Latina che, in tal caso, ripartirebbe dal girone B. Altra ipotesi, l’eventuale aggiunta di due “seconde squadre”: se così fosse, anche il Campobasso andrebbe inserito nel gruppo B.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***