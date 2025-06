SERIE C – Condò (D.S. Latina): “Catania tra le squadre che partono favorite per la B”

Il Latina ha operato scelte differenti in vista della prossima stagione per quanto concerne lo sviluppo della direzione sportiva del club. La società laziale ha infatti deciso di mettere sotto contratto Luigi Condò, che ha contribuito alla costruzione della rosa dell’Avellino nella passata stagione. Lo stesso neo direttore sportivo del Latina analizza così, ai microfoni del quotidiano Il Mattino, il prossimo girone C di Serie C: “Sulla carta Salernitana, Catania e Benevento partono favorite. I granata vorranno risalire subito, gli etnei hanno voglia di riscatto così come i giallorossi che potranno contare su una proprietà forte e vorranno fare un mercato importante, poi ci sarà sempre una sorpresa”.

