SERIE C: Foggia, il ds che ha portato il Pescara in B fu vicino al Catania lo scorso anno

Doppia gioia per Pasquale Foggia. La prima, la vittoria dello scudetto del Napoli, da napoletano e tifosissimo azzurro. La seconda, quella più importante, lo riguarda da molto vicino: il successo nei playoff da dirigente del Pescara. La promozione in Serie B del club abruzzese è anche merito dell’operato di Foggia.

Il direttore sportivo è stato messo sotto contratto dal Pescara il 14 luglio 2024 prendendo il posto del dimissionario Daniele Delli Carri, ex rossazzurro con trascorsi infelici sotto l’Etna. Scelta rivelatasi azzeccata. Foggia è ripartito dopo l’esonero dal Benevento. Vincenzo Grella, vice presidente del Catania, aveva tenuto in buona considerazione l’ipotesi di affidargli la direzione sportiva del Catania, avendo anche seguito da vicino più partite della squadra etnea nella stagione precedente, prima che la scelta definitiva di Grella ricadesse su Daniele Faggiano. Adesso la permanenza di quest’ultimo a Catania è in forse, a distanza di appena un anno in rossazzurro.

