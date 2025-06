SERIE C: girone C che si preannuncia di ferro con l’inserimento della Salernitana

I riflettori della Serie C erano puntati sull’esito dei playout di B tra Sampdoria e Salernitana. Ebbene la clamorosa retrocessione della Salernitana spiana la strada verso l’inserimento della squadra granata nel prossimo girone C, rendendolo particolarmente complicato e difficile vista anche la presenza di storiche ed ambiziose piazze in cerca di rilancio. Sulla carta un girone di ferro tra nobili decadute, realtà emergenti e possibili sorprese.

Raggruppamento meridionale che, a questo punto, dovrebbe comporsi con le seguenti società partecipanti: Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina (o Campobasso), Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani, squadra Under 23 (Juventus, Atalanta o Inter).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***