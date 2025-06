SERIE C: girone C, la situazione aggiornata delle panchine in vista del 2025/26

Quali allenatori sono stati riconfermati in panchina da parte delle compagini che dovrebbero comporre il girone C di Serie C nella prossima stagione? La situazione attuale vede la prosecuzione dei rapporti professionali di Gaetano Auteri, Vito Di Bari, Domenico Toscano, Emilio Longo, Alessandro Bruno, Alberto Colombo, Pietro De Giorgio, Marco Turati e Salvatore Aronica rispettivamente con Benevento, Casarano, Catania, Crotone, Latina, Monopoli, Potenza, Siracusa e Trapani. In dubbio la posizione di Giuseppe Raffaele all’Audace Cerignola, essendo l’allenatore siciliano richiesto in particolare dalla Salernitana, e Daniele Di Donato (Team Altamura). La Cavese ha ingaggiato l’ex allenatore del Campobasso Fabio Prosperi, mentre l’AZ Picerno è ripartito da Claudio De Luca ed il Sorrento da Mirko Conte.

I club alla ricerca di una nuova guida tecnica sono, al momento, Casertana, Cosenza, Foggia, Giugliano e la già citata Salernitana. Il Campobasso ha consegnato il timone della squadra a Luciano Zauri, ma la società molisana potrebbe anche essere inserita nel girone B (in questo senso pure il Latina attende novità). Capitolo under 23, la nuova disposizione della Lega Pro impone una modifica importante: le seconde squadre non potranno essere inserite nello stesso girone della stagione precedente. La Juventus Next Gen, che ha rinnovato l’accordo con Massimo Brambilla, pertanto non farà parte del raggruppamento C. I bianconeri saranno rimpiazzati da una tra Inter e Atalanta: nel primo caso l’allenatore sarà Stefano Vecchi (ex Vicenza), mentre è in dubbio mister Francesco Modesto sulla panchina orobica.

