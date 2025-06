SERIE C – Grammatica (D.S. Team Altamura): “Non mi aspettavo le difficoltà di Catania, Trapani e Foggia. Cerignola esempio da seguire”

Quinto posto finale ed eliminazione dai playoff nel primo turno della fase nazionale contro il Pescara. Non il cammino che ci si poteva aspettare, quest’anno, dal Catania. Ma c’è chi ha fatto peggio, come nel caso di Trapani e Foggia. Ne ha parlato il Direttore Sportivo del Team Altamura Andrea Grammatica, a TMW Radio, citando poi l’esempio dell’Audace Cerignola:

“Ero convinto che avessero allestito squadre in grado di lottare per i primi posti, all’inizio diventava difficile pensare che Catania, Trapani e Foggia incontrassero quelle difficoltà, qualcuno deve anche sbagliare per avere permesso al Cerignola di giocarsi le chance per il primo posto. Questo non me l’aspettavo, ma che il Cerignola avesse una rosa per puntare alle prime cinque posizioni sì, essendo una società strutturata che si è costruita anno dopo anno, con competenza, condividendo un progetto tecnico con l’allenatore, lo si capisce dalla individuazione dei giocatori con caratteristiche ben specifiche, facendo un mercato mirato con scelte precise a gennaio e avendo in rosa giocatori forti soprattutto mentalmente. Al di là dell’organizzazione tattica, sul piano caratteriale e di impatto alla gara il Cerignola è stato superiore a tutte nel girone C”.

