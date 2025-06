SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Rimaste società importanti come il Catania, sarà un girone C ancora più complicato”

Vincenzo Greco, Direttore Generale dell’AZ Picerno, ai microfoni di Tmw Radio parla di quello che potrebbe essere il livello di competitività ancora più alto nel prossimo girone C di Serie C:

“Abbiamo ancora da registrare come si concluderanno i playout di Serie B. Auguro alla Salernitana di vincerli rimanendo in cadetteria, però i playout di B sono alquanto difficili e la Sampdoria è una squadra pensata per raggiungere altri obiettivi. Il prossimo campionato di C comunque sarà ancora più difficile di quello appena concluso perchè l’Avellino è stato promosso ma sono rimaste società importanti come Benevento, Catania e Crotone che sicuramente continueranno il percorso iniziato lo scorso anno prevedendo la costruzione di rose importanti per puntare a vincere il campionato. Ci sono anche le neo promosse, piazze importanti rappresentate da società con disponibilità economiche altrettanto importanti, quindi sicuramente avranno l’intenzione di allestire rose competitive”.

“Il girone C è sempre complicato a livello di pressione ambientale, rose e blasone delle società partecipanti. Noi cercheremo di ritagliarci il nostro spazio come abbiamo fatto negli anni passati cercando di puntare al raggiungimento della salvezza prima possibile e poi, magari, centrare nuovi obiettivi ma siamo consapevoli che sarà un girone più complicato degli anni passati. Per questo noi ci muoviamo con grande anticipo per cercare di portare in rosa giocatori funzionali al nostro progetto tecnico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***