SERIE C: nel girone A l’autore del gol più bello della stagione

Nella stagione 2023/24 fu Cosimo Chiricò, allora calciatore del Catania, ad avere messo a segno la rete più bella della Lega Pro. Al termine del campionato di Serie C 2024/25, invece, l’ha spuntata Alberto Lunghi. Al calciatore dell’Arzignano Valchiampo è stato assegnato il premio “Mario Facco” per il gol più bello della stagione. Premio consegnato in occasione della finale playoff tra Pescara e Ternana disputata allo stadio Adriatico. Un gol davvero di pregevolissima fattura, quello che il calciatore classe 2003 ha siglato da 60 metri in occasione del match di campionato pareggiato con la Feralpisalò (girone A).

VIDEO: i più bei gol di Lunghi

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

