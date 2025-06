SERIE C: playoff 2024/25, Inglese quarto migliore marcatore

11 gol messi a segno in campionato (due in meno vista l’esclusione di Turris e Taranto), più altre 3 reti siglate nel corso dei playoff di Serie C che hanno visto il Catania concludere l’annata con una vittoria (purtroppo inutile ai fini del risultato) a Pescara. Roberto Inglese ha concluso una stagione coi fiocchi sul piano personale, rivelandosi anche uno dei migliori marcatori dell’intera categoria nei playoff.

Malgrado il cammino rossazzurro si sia concluso già in occasione del primo turno della fase nazionale, solo tre giocatori hanno trovato con maggiore frequenza la via del gol durante gli spareggi per la B: Mattia Tirelli (4), Riccardo Tonin (4) e Dominic Vavassori (5), rispettivamente in forza alla Giana Erminio, al Pescara ed all’Atalanta Under 23. Numeri che hanno confermato l’impatto di Inglese nell’economia del gioco del Catania di mister Toscano.

Adesso l’esperto giocatore pugliese è in scadenza di contratto ed ha manifestato l’intenzione di proseguire il rapporto professionale con il club, vedremo se le parti metteranno nero su bianco nei prossimi giorni. Sarebbe una certezza importante in vista della prossima stagione.

