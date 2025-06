SERIE C: subentrerà l’Inter Under 23, progetto promosso dall’ex Catania Tarantino

Lo scorso anno, a Juventus e Atalanta, si era aggiunto il Milan Futuro tra le “seconde squadre” iscritte al campionato di Serie C. I rossoneri però sono naugrafati in Serie D e, dopo la mancata partecipazione della SPAL al prossimo torneo, toccherà ad una nuova formazione Under 23 iscriversi. Si tratta dell’Inter che dovrebbe giocare le partite casalinghe a Monza. In panchina ci sarà l’ex Vicenza Stefano Vecchi, già alla guida della Primavera nerazzurra tra il 2014 e il 2018 con sei trofei vinti.

Predisposto tutto il materiale necessario per avviare il progetto promosso convintamente da un ex calciatore del Catania con l’obiettivo di far crescere i giovani del club: Massimo Tarantino, attuale responsabile del settore giovanile interista. Tarantino è cresciuto nelle giovanili rossazzurre ed ha totalizzato più di 50 presenze nella Prima Squadra del Catania a fine anni ’80. Curiosità: l’ex difensore del Catania tre anni fa ha fermato e disarmato un uomo che uccise il cassiere e ferito altri 4 clienti presso un centro commerciale ad Assago, nell’hinterland milanese.

