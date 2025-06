SERIE C – Ternana Calcio: “Il direttore sportivo inizierà a proporre rosa e staff ad altre squadre”

Ternana in vendita ed a rischio fallimento. In Umbria auspicano che si possa evitare il disastro e, intanto, la società rossoverde diffonde un comunicato stampa dai contenuti seguenti: “Al fine di preparare la Ternana calcio ad un trasferimento di proprietà che permetta alla nuova realtà di poter svolgere nel migliore dei modi ed in piena autonomia i prossimi campionati il sig. Carlo Mammarella, in veste di Direttore Sportivo, inizierà da oggi domenica 29 giugno a proporre l’attuale rosa e l’attuale staff della Ternana ad altre squadre. Il fine ultimo sarà quello di permettere alla nuova compagine societaria di poter agire in perfetta autonomia. Tale operazione viene compiuta nel rispetto della cittadinanza, della tifoseria e della gloriosa maglia della Ternana calcio”.

