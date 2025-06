SERIE C: Trapani, penalizzazione confermata. Anche il Foggia a rischio, in questo caso si attende il 31 luglio

In vista del prossimo campionato di Serie C, il girone C farà registrare almeno un club con penalizzazione certa: il Trapani. La Corte Federale D’Appello ha infatti confermato la penalità di 8 punti inflitta ai granata, che inizieranno la stagione subito in salita. Motivo da ricercare nel mancato versamento entro i termini delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. A rischio penalizzazione anche il Foggia. I satanelli potrebbero ripartire da almeno 4 punti di penalità a seguito del mancato pagamento degli emolumenti di febbraio. L’udienza del Tribunale Federale Nazionale in questo caso è stata rinviata per la seconda volta, dopo il primo rinvio dello scorso 29 maggio. Se ne riparlerà il 31 luglio.

