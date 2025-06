SERIE C: venerdì i verdetti sulle iscrizioni, poi eventuali ricorsi

Capitolo iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, riporta quanto segue:

“Domani (venerdì) la Covisoc comunica alle società l’avvenuta iscrizione, o la bocciatura. In questo secondo caso c’è la possibilità di fare ricorso fino al 17, anche se un conto è sistemare una data di nascita, un altro rimediare a un mancato pagamento. Ricevuti i ricorsi, la Covisoc manderà tutto alla Figc che nel Consiglio federale del 19 dirà se ci sono società escluse (come la Spal, per esempio). Il 24 invece c’è la scadenza per le domande di iscrizione per i club che hanno avuto la deroga”.

Al momento, lo ricordiamo, è emerso che SPAL, Lucchese e Brescia non hanno i requisiti per iscriversi al torneo, a meno che non vengano fuori altre sorprese. A proposito del Brescia, è comunque possibile che le rondinelle ripartano dalla C attraverso l’eventuale fusione con altra società di terza serie, ad esempio in queste ore si parla con una certa insistenza della Feralpisalò di Giuseppe Pasini che ha dato la propria disponibilità.

