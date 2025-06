SICILIA24: “Catania, ogni discorso ruota attorno alla posizione di Toscano”

Nel servizio di Sicilia24 si ribadisce l’importanza della definizione del futuro di Mimmo Toscano sulla panchina del Catania. Il collega Francesco Triolo evidenzia quanto segue:

“A Catania si discute il futuro di Faggiano ma anche e soprattutto quello di Mimmo Toscano. Il club deve pianificare il prossimo campionato che dipenderà inevitabilmente dalla guida tecnica, ogni discorso ruota attorno alla posizione di Toscano. L’allenatore è in Calabria, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e tornerà in città nel fine settimana. Sul tavolo ci sono il destino stesso del tecnico, da decidere in maniera definitiva, ed a seguire la strategia per la costruzione della nuova squadra”.

