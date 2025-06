SONDAGGIO CHIUSO: ripartiresti dal duo Toscano-Faggiano? Ecco cosa pensano i tifosi

Ufficializzata verbalmente dal vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella la permanenza di Domenico Toscano in panchina, dubbi sono stati esternati dallo stesso Grella in merito all’eventuale conferma nel progetto societario rossazzurro di Daniele Faggiano. Il direttore sportivo potrebbe concludere l’esperienza alle pendici dell’Etna dopo un solo anno. I prossimi giorni diranno se è davvero questo l’indirizzo della società.

Intanto, a proposito di un eventuale addio di Faggiano e della decisione di ribadire la fiducia nei confronti di Toscano, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere un parere. L’esito del sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com evidenzia come il 69% dei votanti si dica concorde con la scelta di affidare ancora la guida tecnica della squadra a Toscano, spingendo anche per la riconferma di Faggiano. Una fetta consistente di tifosi ripartirebbe, dunque, senza indugio da entrambi.

Il 14% precisa che non confermerebbe il diesse pugliese “solo se costretto a lasciare il club per motivi personali”, mentre l’8% vede positivamente la conferma di Toscano e la ripartenza da un nuovo direttore sportivo. Poi abbiamo un 6% che ha votato no alla permanenza dei due, infine il 3% costituito da chi ripartirebbe da Faggiano non approvando la scelta di proseguire con Toscano al timone della squadra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***