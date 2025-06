SONDAGGIO: Toscano confermato, Faggiano in forse. Ripartiresti da entrambi?

Il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ha confermato Domenico Toscano alla guida del Catania, rispettando il contratto che lo lega al club rossazzurro fino a giugno dell’anno prossimo. Chiarito questo aspetto, si attendono novità in merito al futuro di Daniele Faggiano. Il direttore sportivo rossazzurro, anche lui sotto contratto fino al 2026, non è sicuro della permanenza alle pendici dell’Etna.

Qualora non continuasse a far parte del progetto, sarebbe necessario per la società reperire al più presto un sostituto a cui affidare le chiavi della squadra in sede di calciomercato, in generale la direzione sportiva del club. In attesa di sciogliere anche il nodo diesse, ti chiediamo di esprimere le tue preferenze attraverso il sondaggio lanciato da TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

