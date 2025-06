SPORT CATANESE: Catania Beach Soccer, la Supercoppa è tua

Pochi giorni dopo il trionfo dell’Ekipe Orizzonte, lo sport catanese festeggia un nuovo grande risultato: la vittoria della Supercoppa del Catania Beach Soccer. La Beach Arena incastonata sul Lungomare San Giovanni di Alghero ha ospitato la finale, dove la squadra del presidente Giuseppe Bosco ha superato per 6-3 i cugini del We Beach Catania grazie ad un allungo vincente nel terzo tempo. Il Catania Beach Soccer è l’unica ad avere giocato tutte e 21 le edizioni del Campionato Italiano, conquistando il diciassettesimo titolo della storia. Nessuna squadra ha fatto meglio. E’ anche l’ottava Supercoppa per il club etneo, la quarta degli ultimi cinque anni, seconda di fila.

TABELLINO PARTITA

CATANIA BEACH SOCCER-WE BEACH CATANIA 6-3 (2-2; 0-0; 4-1)

Catania Beach Soccer: Rafael Padilha, Barbagallo, Catarino, De Nisi, Giordani V., Fred (Cap.), Farinha, Josep Jr., Ponzetti, Joao Silva, Iguinho, Allison. All: Fabricio Santos

We Beach Catania: Coppola, Raciti, Giordani A., Chicky Ardil, Zurlo, D’Amore, Giuffrida Maurizio, Rafinha, Spacca, Randis, Castrianni, Elliot, Duarte. All: Giuffrida Mario

Arbitri: Susanna di Roma 2, Spezzati di Padova e Ozzella di Benevento. Crono: Pancrazi di Ragusa

Reti: 4’pt Giuffrida (W), 5’pt Elliot (W), 12’pt Ponzetti (D), 12’pt Josep Jr (D); 5’tt rig. Alisson (D), 7’tt Chicky Ardil (W), 9’tt Ponzetti (D), 10’tt Josep Jr (D), 11’tt Giordani V. (D)

Ammoniti: Randis, Spacca (W)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***