SPORT CATANESE – Futsal: gioia Meta Catania, lo scudetto è ancora rossazzurro

Festa Meta Catania. Missione compiuta, la formazione rossazzurra conquista il secondo scudetto consecutivo piegando la resistenza del Napoli anche in gara-2. Successo decisivo per gli etnei che si confermano campioni d’Italia di futsal. Napoletani ko in finale scudetto come l’anno scorso e che erano già stati superati in questa stagione anche in Supercoppa. Dopo il 2-0 maturato in gara-1, davanti al calore dei 4mila sostenitori del PalaCatania la squadra guidata da Juanra chiude definitivamente i conti imponendosi per 3-2: doppietta realizzata dal brasiliano Turmena nel primo tempo, Podda cala il tris nella ripresa, poi gli ospiti accorciano due volte le distanze ma il pari non arriva. Lacrime di gioia per il presidente Enrico Musumeci, fiero e orgoglioso di un gruppo straordinario che fa gioire la Catania sportiva.

Il Catania FC ne approfitta per congratularsi con la società di Musumeci: “Catania Football Club si congratula con la Meta Catania Bricocity C5 per la conquista del secondo scudetto consecutivo. Al presidente Enrico Musumeci, agli atleti, ai tecnici e all’intero gruppo di lavoro della società che svetta nel futsal italiano, alimentando l’orgoglio sportivo della città di Catania, i nostri complimenti”, si legge in una nota.

