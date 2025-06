STAMPA ABRUZZESE – Il Centro: “Pescara, Stoppa piace a Vivarini”

Secondo quanto informano i colleghi del quotidiano abruzzese Il Centro, il calciatore del Catania Matteo Stoppa rappresenta un profilo di mercato seguito dal Pescara e gradito in maniera particolare a Vincenzo Vivarini, allenatore del Pescara che prenderà il posto in panchina di Silvio Baldini. “Stoppa, classe 2000, è stato con Vivarini a Catanzaro e il nuovo allenatore biancazzurro ha sempre avuto un debole per questo ragazzotto cresciuto nella Juve Primavera. A Catanzaro, due stagioni fa, ha giocato 23 partite, ma Vivarini ha lavorato tantissimo su di lui a livello tattico”, si legge.

