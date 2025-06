STAMPA ASCOLANA: “Ascoli, il Catania tra i concorrenti per Ferrante”

L’attaccante italo-argentino Alexis Ferrante (compirà 30 anni questo mese) nel mirino del Catania? Rumors in questo senso giungono dalla redazione di tuttoascolicalcio.it, dove si parla di Ferrante come profilo che potrebbe fare comodo all’Ascoli e sarebbe seguito in particolare anche da Padova, Catania, Livorno e Benevento, sottolineando però che il giocatore è legato ancora da due anni di contratto con la Ternana e gode della stima dell’allenatore rossoverde Fabio Liverani e della proprietà umbra. Calciatore scuola Roma con esperienza maturata in Serie B e C, ha messo a segno una settantina di reti nel professionismo.

