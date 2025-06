STAMPA ASCOLANA: “Varone, il futuro resta incerto”

In settimana è emersa un’attenzione particolare per il Catania nei confronti del centrocampista Ivan Varone, attualmente in forza all’Ascoli. Radiomercato lo ha riaccostato al club rossazzurro dopo l’interesse già manifestato lo scorso anno. Sulle sue tracce anche altre società, tra cui Carrarese e Reggiana.

La redazione di tuttoascolicalcio.it, a proposito del futuro del centrocampista classe 1992 riportano quanto segue: “Il futuro di Varone resta incerto, l’Ascoli non ha ancora sciolto le riserve sull’intenzione di trattenerlo o meno, ma l’interesse crescente potrebbe spingere la dirigenza a valutare una cessione per evitare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi decisivi: la volontà del giocatore e le strategie del club marchigiano saranno determinanti per scrivere il prossimo capitolo della sua carriera”.

