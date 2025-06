STAMPA BARESE: “Caserta, quella promozione in Serie A centrata con la maglia del Catania…”

Fabio Caserta riparte dalla panchina del Bari. Piazza prestigiosa, che da tempo mira al palcoscenico della A ma fatica a riemergere. A Bari auspicano che Caserta possa essere l’allenatore giusto per il salto nella massima categoria. La redazione di tuttobari.com sottolinea come, finora, l’ultima volta che è riuscito nell’intento risale al 2006, da calciatore, quando l’ex centrocampista militava tra le fila del Catania.

“Con la maglia del Catania, nella stagione 2005-2006, Caserta fu protagonista da giocatore della promozione in serie A degli etnei. La gioia più grande della sua carriera e che ancora oggi lui stesso ricorda con grande orgoglio e senso di appartenenza – si legge. In quell’annata il Catania era allenato dall’ex tecnico del Bari Pasquale Marino. Il presidente era Antonino Pulvirenti e la serie B di quell’epoca aveva davvero squadre attrezzatissime e con calciatori di grandissimo livello. Il Catania di quella stagione arrivò secondo in classifica ottenendo il lasciapassare per la serie A senza passare dalle forche caudine dei play off”.

“Il temperamento dimostrato in quel campionato lo resero uno dei beniamini più acclamati dai tifosi del Catania riconoscendo in lui un cardine importante per la promozione in serie A”, evidenziano i colleghi baresi. Successivamente, però, ricordiamo come molti tifosi rossazzurri non abbiano digerito il passaggio di Caserta al Palermo, avvenuto nel 2007/08.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***