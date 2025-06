STAMPA CAMPANA: “Salernitana, arriva dal Catania anche il team manager?”

“Faggiano ha in Giuseppe Matarazzo un fidato collaboratore. Nell’esperienza di Catania era con lui con il ruolo di team manager e tutto fa pensare che lo seguirà anche in granata”. A riportarlo sono i colleghi del quotidiano Il Mattino. L’ex direttore sportivo rossazzurro Daniele Faggiano potrebbe, dunque, essere seguito dall’attuale team manager degli etnei. Trascorsi da giornalista sportivo per Matarazzo, che si è occupato dell’ufficio stampa dell’Avellino nell’anno della ripartenza in Serie D, stagione esaltante culminata con la promozione nello spareggio con il Lanusei e la vittoria della Poule Scudetto. Poi, tra problematiche societarie e avvicendamenti di proprietà e dirigenza, ha lavorato in Irpinia nelle vesti di team manager prima di ricoprire lo stesso ruolo a Catania. Adesso è destinato a lasciare la Sicilia; la società del presidente Pelligra inserirà una nuova figura al suo posto, in tempo per l’inizio del ritiro pre campionato che la squadra di Mimmo Toscano sosterrà a Norcia tra qualche settimana.

