STAMPA COSENTINA: “Faggiano verso la direzione sportiva del Cosenza”

Casarano, Ternana e Salernitana erano stati precedentemente accostati al direttore sportivo Daniele Faggiano. Dalla stampa calabrese, più precisamente secondo quanto appreso dai colleghi di cosenzachannel.it, l’ormai ex Catania dovrebbe ripartire dal Cosenza fresco di retrocessione in Serie C. Mentre è in corso la trattativa per la cessione del club rossoblu, si avvicina a grandi passi Faggiano, il quale porterebbe in Calabria l’allenatore Pierpaolo Bisoli. I contatti tra Faggiano ed il Cosenza vanno avanti da diverso tempo, il dirigente pugliese è pronto a tornare in pista e dovrebbe sposare il progetto cosentino.

