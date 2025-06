STAMPA FROSINONE: “Angelozzi, futuro avvolto nel dubbio”

Lunedì è stato accostato al Catania dal giornalista Nicolò Schira. Anzi, ri-accostato dopo che in passato ha vestito la maglia rossazzurra da calciatore operando sotto l’Etna anche nelle vesti di dirigente, in quella che rappresenta la sua città di nascita a cui è da sempre legato. Attualmente sotto contratto come direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, Angelozzi rappresenterebbe un’idea per la società dell’Elefante ma anche per altri ambiziosi club come Sampdoria e Cremonese.

A Frosinone, nello specifico i colleghi di tuttofrosinone.com, evidenziano il futuro incerto dello stesso Angelozzi: “Il futuro di Guido Angelozzi a Frosinone è avvolto nel dubbio. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, la stagione appena conclusa in Serie B, ricca di difficoltà e decisioni importanti, potrebbe spingere il direttore a un bivio cruciale: continuare il suo percorso in Ciociaria o cercare nuovi orizzonti.

Angelozzi è arrivato al Frosinone nell’ottobre del 2020 con un compito ben preciso: risanare le casse societarie. Un obiettivo raggiunto con successo, grazie a una gestione oculata e alla capacità di generare plusvalenze significative, che hanno permesso al club di rimettere in ordine i conti. Il culmine del suo lavoro è stato il ritorno in Serie A nella stagione 2022/2023, un traguardo che ha infiammato la piazza e dimostrato la sua visione a lungo termine.

Tuttavia, la retrocessione dalla Serie A nella stagione 2023/2024 è stata un duro colpo, e la successiva stagione in Serie B, quella appena conclusa nel 2024/2025, ha messo a dura prova la sua gestione. Errori nella costruzione e nella gestione della rosa sono stati evidenti in un campionato cadetto affrontato con l’obiettivo di stare nella parte sinistra della classifica, ma che ha visto il Frosinone lottare per la salvezza. Questa complicata annata è stata caratterizzata anche da ben tre cambi in panchina (Vivarini, Greco e Bianco), una girandola di allenatori che ha evidenziato le difficoltà nel trovare la giusta quadra e nel mantenere la stabilità necessaria”.

