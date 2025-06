STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Con Faggiano nuovi contatti nei prossimi giorni. Pelligra arriva mercoledì. Cicerelli molto apprezzato da Toscano. Cianci ecco la cifra per l’eventuale riscatto della Ternana”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Focus’, trasmissione a cura di Telecolor fa il punto della situazione su diversi argomenti in casa Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Giovedì della scorsa settimana c’è stato un incontro in sede, un incontro chiarificatore per quelli che ancora erano i temi da discutere tra la dirigenza ed il tecnico calabrese. Questo confronto è stato positivo, si è risolto con il pieno accordo tra le parti. Dopo la gara playoff di Pescara conclusasi con l’eliminazione del Catania, Toscano aveva lasciato intendere di volersi confrontare con la dirigenza, anche perchè il Vicenza lo aveva cercato per portarlo alla corte del patron Rosso. Nel frattempo ci sono stati questi confronti tra dirigenza del Catania e l’allenatore, giovedì si è tenuto l’incontro decisivo che ha sancito la prosecuzione. Toscano ha ottenuto le rassicurazioni richieste su tutta una serie di interventi legati alla parte tecnico-calcistica ma anche su altre aree dove quest’anno si erano manifestate delle criticità“.

“Parliamo dell’area medica, innanzitutto. C’è stata una presa d’atto della necessità di potenziare questo settore. Verranno inseriti due nuovi fisioterapisti che già in passato hanno lavorato a Catania, dunque conoscono l’ambiente, ed un nuovo professionista nell’area strettamente medica che darà una nuova linea direzionale. Per quanto riguarda la parte tecnica, Toscano vuole proseguire sul telaio dell’ultimo bimestre di stagione che ha dato dei risultati positivi, mantenendo gran parte dell’ossatura della squadra. Sul mercato il focus sarà concentato soprattutto su centrocampo e attacco, senza tralasciare soluzioni diverse sugli esterni, completando anche il reparto difensivo. Nelle previsioni l’idea è di far uscire 14 giocatori tra quelli che rientrano dai prestiti e quelli dell’attuale rosa che non rientrano nel progetto, facendone entrare 7“.

“Mercoledì arriverà Ross Pelligra con David Tucker, membro del CdA del Catania FC. Sappiamo che il Catania ha presentato una proposta irrevocabile d’acquisto per Torre del Grifo ed il logo, proposta depositata il 13 maggio e che ha validità per 30 giorni. Questi 30 giorni scadranno il 12 giugno, la presenza di Pelligra a Catania potrebbe essere dare un impulso per cercare di accelerare i tempi, ovviamente senza forzare un aspetto processuale che deve essere gestito dal giudice delegato. Il Catania, inoltre, ha depositato la domanda d’iscrizione al prossimo campionato entro la scadenza senza nessun tipo di intoppo“.

“Venerdì c’è stato un incontro tra Grella e Faggiano. Un incontro interlocutorio perchè ancora non c’è piena unità d’intenti tra le parti. Adesso Faggiano si è concesso un breve periodo di vacanza all’estero ma nei prossimi giorni si risentiranno per capire se proseguire insieme o se dirsi addio con un anno d’anticipo. Nell’ipotesi in cui si arrivasse a quest’ultima opzione, il Catania che si era guardato attorno sondando altri direttori sportivi, anche su placet dell’allenatore vorrebbe dare piena fiducia a Ivano Pastore, arrivato a gennaio in un momento particolarmente difficile perchè Faggiano era reduce da un importantissimo intervento chirurgico e non poteva garantire l’operatività. Pastore in questo semestre scarso in tandem con Toscano ha comunque contribuito a dare un’identità al gruppo dopo una fase di criticità evidenti. L’idea della dirigenza, qualora con Faggiano si andasse verso un saluto, sarebbe quella di dare pieni poteri a Pastore vedendolo all’opera dall’inizio della stagione. Questa settimana deve essere risolutiva, perchè se no il teorico vantaggio sugli avversari che tu avevi dalla conclusione anticipata dei playoff lo perdi”.

“Cicerelli torna a tutti gli effetti un giocatore del Catania ed è apprezzato molto da Toscano. Facile immaginare che pur non essendo più giovanissimo possa far parte dell’organico del Catania 2025/26. Su Cianci c’è l’esercizio di una possibile opzione della Ternana. E’ già previsto un corrispettivo che la Ternana dovrebbe dare al Catania, ammonta a 100mila euro. In teoria può farlo, se non lo esercitasse anche lui tornerebbe a disposizione del Catania dopo la stagione regolare positiva svolta con la Ternana”.

