STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Ottimismo su Torre del Grifo. Toscano, possibile rinnovo. Piace un giovane centrocampista di un’under 23. Su Inglese, Castellini, Pieraccini, De Rose, Sturaro e Cianci…”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, ai microfoni di Telecolor, fa il punto sulla vicenda legata alla possibile acquisizione di Torre del Grifo e sui movimenti di calciomercato che riguardano il Catania in vista della prossima stagione:

“In attesa della risoluzione del nodo Torre del Grifo, il Catania si allenerà al campo principale del Massimino che, se necessario, come detto da Zarbano verrà rizollato anzichè peregrinare alla ricerca di altri terreni, scelta che avrebbe comportato problemi in chiave logistica. Notizia che si lega al Village. La dirigenza ha rispettato tutto quello che la curatela fallimentare ed il giudice delegato ha richiesto. Massima serenità da questo punto di vista. E’ una trattativa privata, come tale ha una connotazione evidente di riservatezza. Non solo Grella, anche Zarbano ha confermato di essere assolutamente tranquillo che l’iter seguito è quello richiesto e c’è ottimismo sul buon esito dell’operazione“.

“Con Toscano si lavora per un prolungamento del contratto, anche perchè lasciare un allenatore a scadenza nella stagione che sta per iniziare non è la soluzione ideale. Ad oggi – 30 giugno – lo schieramento del Catania sarebbe il seguente: Dini in porta; Ierardi, Di Gennaro, Celli in difesa; Guglielmotti, Quaini, Di Tacchio, Anastasio a centrocampo; Jimenez e Cicerelli alle spalle di inglese. Ma ci sono lavori in corso perchè il Catania cerca un altro difensore centrale che possa essere anche titolare. Quella di Pieraccini è una pista assolutamente fondata e confermata, il Catania è abbastanza avanti col Cesena nella trattativa“.

“In mezzo al campo non è un mistero che il Catania stia cercando altri due mediani magari con un passo più veloce, un obiettivo già ben individuato è un giovane molto, molto interessante di una squadra under 23 della Serie C, non sveliamo il nome perchè siamo nella fase calda della trattativa ma è un giocatore di sicuro rendimento perchè l’anno scorso ha disputato più di 40 partite tra campionato e playoff. Il Catania a sinistra vorrebbe trovare un giocatore in grado di offrire un rendimento ancora più alto di Anastasio, sulla trequarti e in attacco potrebbero esserci dei movimenti indipendentemente dalla posizione di Cicerelli. Il rinnovo di Inglese resta un tema caldo, per bocca di Pastore e Zarbano c’è molto ottimismo sul rinnovo, l’attaccante doveva rientrare da un periodo di vacanza, indipendentemente dal fatto che oggi scade il contratto nessuno esclude la stipula di un nuovo accordo con decorrenza da quando verrà firmato”.

“Per quanto riguarda il passaggio di Castellini al Mantova – in dirittura d’arrivo – la formula è la stessa utilizzata dal Pisa in occasione della sessione invernale, cambia l’obbligo di riscatto, che avverrebbe al raggiungimento della salvezza e l’aggiunta di altre clausole che possono migliorare la resa dell’operazione in favore del Catania, più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore non di poco conto. Per quanto riguarda Sturaro, il Catania ed il centrocampista sono da giorni in cerca di una soluzione per la risoluzione consensuale del contratto. Su De Rose è scattato il rinnovo di contratto a seguito del numero di presenze raggiunto, ma il Catania negli ultimi giorni ha un dialogo serrato con l’Altamura, club che milita nel girone C di Serie C. Potrebbe essere la città pugliese la prossima destinazione di De Rose”.

“In merito a Cianci, il ds della Ternana ha comunicato a tutti i tesserati che sono sul mercato. La Ternana è in difficoltà finanzarie e potrebbe cambiare proprietà nei prossimi giorni con una trattativa seguita personalmente dal sindaco Bandecchi. La Ternana, per bocca del presidente uscente aveva comunicato di avere riscattato Cianci. Gli umbri devono versare il corrispettivo fissato per il riscatto, se non dovessero farlo questo tipo di inadempienza non andrebbe ad inficiare il riscatto di Cianci ma potrebbe essere eventualmente materia di esercizio di tutela del proprio diritto di credito ricorrendo alle vie legali per recuperare l’importo pattuito“.

