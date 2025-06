STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Torre del Grifo, comunicazioni a chiarimento di alcuni passaggi. Lavoro ingente sul mercato. Cicerelli, almeno due squadre di B interessate”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Focus’, trasmissione a cura di Telecolor fa il punto della situazione in casa Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Dopo oltre un mese che non registravamo più interventi di tesserati del Catania, mercoledì finalmente, a margine della presentazione del nuovo direttore generale e direttore sportivo ci sarà anche il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella per fare chiarezza su tanti temi di strettissima attualità“.

“E’ notizia di questa mattina che si sono susseguite delle pec tra la Curatela del fallimento e l’avvocato Dario Motta, a cavallo del fine settimana ci sono state queste comunicazioni a chiarimento di alcuni passaggi della proposta irrevocabile d’acquisto per Torre del Grifo formulata dal Catania. Probabilmente in settimana verà presentato il deposito cauzionale a sostegno di questa proposta, da qui verrà dato corso alla procedura competitiva con prezzo base d’asta contenuto nella proposta irrevocabile d’acquisto avanzata dal Catania per poi arrivare alla conclusione di questo iter. Lo scorrimento dei tempi rischia di penalizzare l’esigenza di avere nuovi campi a disposizione per la quale il Catania aveva formulato la proposta più di un mese fa”.

“Il Catania ha formulato una proposta di rinnovo a Inglese, l’attaccante si trova in vacanza, tra qualche giorno rientrerà in Italia e da qui si andrà al dunque. Sensazioni positive, Inglese ha manifestato il desiderio di continuare la sua avventura ai piedi dell’Etna per contribuire – si spera – al salto di categoria del Catania, anche se alla luce della retrocessione della Salernitana andiamo incontro a un girone di ferro. Aumentano i rammarichi perchè l’anno scorso tutto sommato era un girone molto più abbordabile”.

“Sul mercato priorità a centrocampo e attacco, la dirigenza lo sa bene. Hanno già un quadro di nomi di interesse. La situazione degli esuberi diventa condizionante per quelle che sono le esigenze in ingresso a potenziamento della rosa. Il nuovo DS da circa dieci giorni è fuori dalla Sicilia perchè sta lavorando sulle posizioni dei giocatori che non rientrano nel progetto per vedere se esistono delle sistemazioni in altre squadre o se bisognerà trovare una soluzione con l’entourage di questi calciatori per arrivare ad una risoluzione con un incentivo all’esodo per far sì che questa lunga lista di esuberi dimagrisca in vista del ritiro, che non è così lontano. Il lavoro è ingente. Cicerelli, rientrato dal prestito alla Ternana, ha molto mercato. Lo ha chiesto espressamente la Juve Stabia di Ignazio Abate ma ci sono almeno altre due squadre di B che hanno manifestato interesse per accaparrarsi le prestazioni di Cicerelli“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***