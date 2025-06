STAMPA MARCHIGIANA: “Ascoli, per Varone c’è l’interesse del Catania ma…”

La stampa marchigiana indica in uscita il centrocampista dell’Ascoli Ivan Varone e conferma l’interessamento del Catania. Calciatore allenato in passato da Mimmo Toscano, quando sedeva sulla panchina del Cesena, Varone compirà 33 anni nel mese di ottobre e viene da una stagione caratterizzata da 38 presenze condite da 5 gol e 3 assist.

I colleghi del Corriere Adriatico riportano quanto segue: “Varone è in uscita dall’Ascoli, questo perchè il centrocampo bianconero sarà rimodellato. Su Varone c’è un interesse del Catania, ma prima di intavolare una vera trattativa il club etneo deve comunque cercare di piazzare qualche giocatore in esubero, poi potrà inserire Varone qualora si troverà l’accordo tra le due società. Non è escluso che possa esserci uno scambio”.

