STAMPA MARCHIGIANA – Corriere Adriatico: “Varone, il Catania propone contropartita tecnica all’Ascoli”

A proposito del centrocampista attualmente in forza all’Ascoli Ivan Varone, sondato da Catania, Salernitana, Carrarese e Reggiana, il Corriere Adriatico continua a piazzare davanti a tutte la società rossazzurra: “Il mediano piace al Catania che però offre una contropartita tecnica tra i giocatori che il club etneo ritiene in esubero”, si legge. La società rossazzurra, come noto, deve intervenire anche sul mercato in uscita visto che numerosi calciatori non rientrano nel progetto tecnico. La scorsa stagione Catania e Ascoli hanno spesso dialogato e intavolato trattative, definendo i trasferimenti di Marcos Curado, Davide Marsura (di ritorno in Sicilia dal prestito) e Gianluca Carpani in bianconero. Vedremo se si concretizzeranno nuove operazioni di mercato tra le due società, tenendo conto che il Catania tiene d’occhio pure il profilo dell’attaccante Simone Corazza.

