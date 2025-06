STAMPA NAZIONALE – Binda: “Tante società stanno faticando ad iscriversi al campionato”

“Tante società stanno facendo fatica a iscriversi. Salti mortali, sforzi economici, peripezie: venerdì scade il termine, c’è preoccupazione. Brutto segnale per il nostro calcio, bisogna fare qualcosa, prima che sia troppo tardi”. Parole allarmistiche, quelle del giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, sui social, nella settimana in cui si avvicina la scadenza dei termini per l’iscrizione da parte dei club al prossimo campionato. Il rischio è che si possa assistere ad un’estate caldissima su questo fronte.

===>>> MARANI (Pres. Lega Pro): “Serie C, la sola strada è stringere le maglie per le iscrizioni”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***