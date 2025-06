STAMPA NAZIONALE: Pedullà accosta Fabio Gallo a Vicenza e Catania

Fabio Gallo è un allenatore molto corteggiato dopo avere riportato la Virtus Entella in Serie B. Il tecnico, che compirà 55 anni a settembre, sarebbe in procinto di lasciare i liguri. Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito web, per lui ci sarebbero stati sondaggi dalla B (Bari in testa), ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie C indicando come possibili club il Vicenza, alla ricerca dell’erede di Vecchi che allenerà l’Inter Under 23, ma anche il Catania nel caso in cui Toscano non proseguisse l’avventura sulla panchina rossazzurra. Ricordiamo che il vice presidente Vincenzo Grella ha definito Toscano le scorse settimane “un punto fermo”. Dobbiamo attenderci sorprese, oppure Toscano sarà effettivamente riconfermato alle pendici dell’Etna?

