STAMPA NAZIONALE – Schira: “Casarano e Ternana pensano a Faggiano”

Nei giorni scorsi il Catania ha ufficializzato la separazione con il direttore sportivo Daniele Faggiano, il quale ha salutato con affetto il popolo rossazzurro a conclusione dell’esperienza vissuta sotto l’Etna e durata un solo anno. Per Faggiano è tempo di proiettarsi immediatamente nel futuro, con tanta voglia di ripartire. Il giornalista sportivo Nicolò Schira, a tal proposito, evidenzia come il Casarano neo promosso in C e la Ternana, reduce dalla sconfitta in finale playoff contro il Pescara, starebbero pensando all’ormai ex dirigente del Catania per costruire un nuovo percorso professionale.

