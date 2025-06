STAMPA NAZIONALE – Schira: “Il Catania ci prova per Angelozzi”

Grande nome per la struttura dirigenziale del Catania in vista della stagione 2025/26, quello di Guido Angelozzi. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, la società rossazzurra starebbe provando a riportare alle pendici dell’Etna l’attuale dirigente del Frosinone come possibile responsabile dell’area tecnica. Recentemente accostato anche alla Sampdoria, Angelozzi è nato proprio a Catania vantando trascorsi in rossazzurro da centrocampista (anni 70′) e Direttore Sportivo (2001-2002 e 2003-2004).

