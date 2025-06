STAMPA NAZIONALE – TMW: “Faggiano, in arrivo la risoluzione del contratto e problemi di salute superati”

E’ durata solamente un anno l’avventura alle pendici dell’Etna di Daniele Faggiano. Ivano Pastore verrà promosso come direttore sportivo del Catania prendendo il posto del dirigente pugliese. Come evidenziato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com, Faggiano è nuovamente in Sicilia e a breve ratificherà l’accordo per la risoluzione del contratto con la società del presidente Pelligra. Poi sarà libero di accasarsi altrove, scegliendo il progetto migliore dopo avere superato i problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti nel corso della stagione scorsa.

