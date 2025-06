STAMPA TERNANA: “Cicerelli, migliore stagione della sua carriera e leader di un attacco stratosferico”

I colleghi di calciofere.it sviluppano le pagelle della stagione appena trascorsa. La valutazione più alta di tutti viene attribuita al fantasista Emmanuele Cicerelli, assegnando come voto ‘8’. Questo il commento sull’annata vissuta da Cicerelli in maglia rossoverde:

“Ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, sia per rendimento sotto porta che per continuità di gioco. Leader di un attacco stratosferico che è risultato essere il migliore del girone B di Serie C. A Terni è stato messo in condizione di rendere al meglio. Velocità e fraseggio nello stretto sono state le caratteristiche che hanno impensierito di più gli avversari, che dalla seconda parte di stagione in poi hanno deciso di raddoppiarlo se non triplicarlo, ma nonostante le marcature strette ha continuato a segnare. Un solo dubbio assilla la piazza rossoverde: perché non ha tirato per primo il rigore contro il Pescara? L’obbligo di riscatto è svanito, essendo condizionato alla promozione in Serie B, ora starà alla dirigenza rossoverde discutere con il Catania per un suo possibile ritorno”.

