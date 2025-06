STAMPA TERNANA: “Le Fere potrebbero riscattare Cianci dal Catania”

Futuro a Terni, oppure farà ritorno al Catania? Vedremo se la Ternana deciderà di esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino di Pietro Cianci. A questo proposito i colleghi di ternananews.it evidenziano come l’attaccante abbia trovato in rossoverde la sua consacrazione.

“Non solo come goleador (superando per la seconda volta in carriera la soglia delle 10 reti), ma anche come uomo assist con ben 6 passaggi decisivi. Un giocatore completo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e diventare simbolo di una squadra che ha sfiorato la Serie B”, si legge. “In Sicilia molti sperano che la Ternana rinunci al riscatto”, ma le premesse sembrano favorevoli all’esercizio del diritto di opzione da parte delle Fere. “Ora, dopo una stagione da protagonista, il club rossoverde deve decidere se scommettere ancora sull’attaccante pugliese, mentre lavora alle nomine di allenatore e direttore sportivo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***