STAMPA TOSCANA: “D’Andrea sarebbe un rinforzo ideale per l’Arezzo”

Il collega Luca Amorosi, in un articolo redatto per il Quotidiano Sportivo, si sofferma sul calciomercato dell’Arezzo ed i primi possibili movimenti di mercato in entrata. A tal proposito cita l’attaccante del Catania D’Andrea, prestato in questi mesi all’Audace Cerignola, come rinforzo ideale per la squadra toscana.

“Lo potrebbe essere, anche per la sua duttilità, Filippo D’Andrea, punta o ala in forza al Cerignola ma di proprietà del Catania, che lo aveva prelevato proprio dall’Audace ma rispedito al mittente in prestito a gennaio, con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Obbligo che non dovrebbe scattare, visto che anche in Puglia D’Andrea non ha giocato con regolarità. A 26 anni d’età, potrebbe essere la piazza giusta per il suo rilancio, ma il contratto con gli etnei, che scade nel 2027, non facilita l’operazione, anche se il giocatore sarà in uscita”, si legge.

