STAMPA TOSCANA: “Pistoiese, sogno Luperini difficile da realizzare”

“Taibi e il suo staff stanno sondando alcuni profili di spessore per la categoria, ma non sarà facile raggiungerli. ll sogno sarebbe Gregorio Luperini”. E’ quanto scrive reportpistoia.com, in relazione alla possibilità che la Pistoiese, ambizioso club di Serie D, ingaggi il centrocampista di proprietà del Catania, che proprio a Pistoia ha vissuto tre stagioni in C con un centinaio di gare totalizzate e 17 reti all’attivo.

“Gregorio Luperini è un volto noto agli sportivi pistoiesi avendo vestito l’arancione, prima di proseguire la sua lunga strada nel professionismo, passando da Palermo, Ternana, Perugia, Trapani ed altre. Oggi, all’età di 31 anni il trequartista pisano milita nel Catania, dove ha ottenuto solo 16 presenze a causa di numerosi guai fisici. Per la Pistoiese sarebbe un lusso, ma difficile da raggiungere”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***