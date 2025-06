STAMPA UMBRA – La Nazione: “Ternana, riscatto Cianci da ufficializzare. Cicerelli pista complicata”

Il quotidiano La Nazione – edizione Umbria fa il punto della situazione per quanto concerne il futuro dell’attaccante Pietro Cianci, sempre più vicino al ritorno alla Ternana, e del fantasista Emmanuele Cicerelli. Ecco quanto evidenziato:

“A fronte della permanenza di Pietro Cianci tramite riscatto (da ufficializzare), resta complicata quella di Emmanuele Cicerelli di cui la Ternana starebbe parlando con il Catania che detiene la proprietà del cartellino. Gli etnei non escludono a priori di poter trattenere il calciatore, previo prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e qualora il tecnico Mimmo Toscano intendesse farne un punto fermo dello scacchiere. Ma per Cicerelli ci sarebbe anche l’interesse di un paio di club della serie cadetta”.

