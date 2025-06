STAMPA VENETA: “Catania su Crisetig e Bianchi? La situazione”

In merito alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, relativamente ad un possibile interessamento del Catania per i centrocampisti del Padova Lorenzo Crisetig e Nicolò Bianchi, entrambi fedelissimi di mister Toscano, allenati dal tecnico etneo sia alla Reggina che a Cesena, dalla stampa veneta – precisamente sulla base di quanto riporta Telenuovo – si apprende che “se per Bianchi la strada potrebbe essere in discesa, in quanto il giocatore è in scadenza di contratto con viale Rocco, per Crisetig le possibilità appaiono davvero poche: il centrocampista è centrale per il gioco di Andreoletti e sarà il prossimo capitano del Padova”. Sarebbe più abbordabile, quindi, l’eventuale ingaggio di Bianchi che dovrebbe lasciare il club biancoscudato dopo il 30 giugno.

