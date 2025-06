TACOPINA: poteva rilevare il Catania, è ripartito dalla SPAL ma il progetto è naufragato

Meno di tre settimane fa la SPAL aveva festeggiato la salvezza, ottenuta tramite la vittoria dei playout contro il Milan Futuro. Adesso la situazione è precipitata, perchè malgrado la C difesa sul campo il club ferrarese è destinato a sprofondare in Eccellenza. Joe Tacopina, proprietario della SPAL che avrebbe potuto acquisire anni fa il Calcio Catania durante la gestione Sigi (trattativa durata oltre un anno, con due date di closing e contratti che prevedevano obblighi da entrambe le parti ma l’affare è saltato), non ha infatti provveduto ad iscrivere la squadra al prossimo campionato di terza serie. La domanda è stata presentata, ma priva delle garanzie economiche necessarie, pertanto non potrà essere accettata.

Tante ambizioni, investimenti di rilievo, campagne acquisti importanti negli anni ma i risultati non hanno neanche lontanamente rispettato le attese. Non riuscendo a risalire dalla Serie B, addirittura retrocedendo in Lega Pro malgrado l’organico costruito in proiezione A, con una tifoseria in aperta contestazione fino ad arrivare ad una situazione debitoria sempre più pesante che ha portato a conseguenze drammatiche per il futuro.

Tacopina ha provato a riorganizzare l’attività della SPAL, missione fallita. Qualche anno fa disse che quella di Ferrara sarebbe stata la sua ultima tappa italiana, in un’intervista concessa a Off The Pitch. Evidenziando come in Italia “ci si accorda per una riunione e si prende un caffè. Due mesi più tardi si fa un’altra riunione, altre chiacchiere, altro caffè. F*****o a tutto questo. A me interessa fare una riunione, stabilire i passi successivi, e se nel giro di una settimana le cose non sono state fatte renderò la seconda riunione molto sgradevole. Tratto tutti col dovuto rispetto, ma spingo sempre al massimo. Perché è così che le cose vanno fatte”, le parole di Tacopina.

