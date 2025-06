TONIN (Pescara): “Catania e Ternana, rose di lusso per la C”

Grande protagonista nei playoff vinti dal Pescara, l’attaccante Riccardo Tonin parla così – ai microfoni di Tutto B – di Catania e Ternana, le due squadre che hanno messo maggiormente in difficoltà la formazione sbruzzese nel corso degli spareggi promozione, sottolineando anche i meriti dell’ex allenatore rossazzurro Silvio Baldini: “Sono entrambe squadre fortissime, con rose di lusso per la Serie C. E soprattutto, sono piazze che, come Pescara, meritano altri palcoscenici. Come definirei Baldini? Vero, perché dice sempre quello che pensa senza mai girarci attorno; carismatico, perché è un trascinatore; unico, perché c’entra poco con un mondo finto come quello del calcio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***