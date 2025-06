TOSCANO: da Cosenza a Cesena, le promozioni in carriera del tecnico calabrese

Poco più di un anno fa – era il 18 giugno – il Catania FC rendeva nota la definizione dell’intesa con Domenico Toscano per assumere la conduzione tecnica della prima squadra, evidenziando come quattro volte in carriera abbia conquistato la promozione in Serie B da allenatore: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel 2024. Nei giorni scorsi il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella ha confermato verbalmente l’allenatore, dando seguito al contratto in scadenza nel 2026.

Fiducia, dunque, nel progetto biennale di Toscano. La sua ultima promozione in cadetteria è arrivata proprio nel giro di due anni, a Cesena. Nel 2022/23 dopo essersi piazzato al secondo posto nella classifica regolare a soli due punti dalla Reggiana, ai playoff ha avuto la meglio sul Vicenza in virtù del miglior piazzamento in classifica ma è stato eliminato in semifinale dal Lecco ai rigori. Il 30 marzo 2024, dopo la vittoria per 1-0 sul Pescara, sempre sulla panchina dei romagnoli ottenne la promozione in Serie B con quattro giornate d’anticipo terminando la stagione con un vantaggio di 21 punti sulla Torres seconda.

Salto di categoria raggiunto quattro anni dopo a Reggio Calabria, riportando la Reggina in serie cadetta dopo sei anni di assenza, con 69 punti raccolti in 30 partite disputate, a 9 lunghezze dal Bari secondo. La stagione regolare fu sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Serie B riconquistata anche a Novara nell’ultima giornata di campionato (2014/15) sfruttando il vantaggio negli scontri diretti sul Bassano Virtus. Promozione diretta con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, invece, sulla panchina della Ternana nel 2011/12.

Queste le promozioni in B di mister Toscano che, precedentemente, fece registrare altri risultati importanti alla guida del Cosenza: nel 2007 approdò sulla panchina rossoblu, in Serie D, portando i silani alla doppia promozione consecutiva (avvenimento senza precedenti nella lunga storia del Cosenza), dai dilettanti alla Prima Divisione. Adesso punta ad una nuova impresa da realizzare, nella piazza più importante in cui Toscano ha allenato finora in carriera: spedire in B il Catania, che da troppi anni è lontano dal calcio che veramente conta.

