CURIOSITA’: Toscano, le esperienze da calciatore del tecnico rossazzurro

Da allenatore ha spesso ottenuto la promozione in categorie superiori, quattro volte in Serie B e ci riproverà seduto sulla panchina del Catania. Nelle vesti di giocatore, ricoprendo il ruolo di centrocampista, Domenico Toscano ha fatto la sua parte dopo essere cresciuto calcisticamente nella Reggina. Ripercorriamo proprio le tappe di Toscano da calciatore.

Nel 1989, all’età di 18 anni la Reggina lo manda in prestito all’Adelaide Nicastro, squadra calabrese di Serie C2 con cui gioca 20 gare di campionato. A fine stagione rientra alla base in Serie B, ma nel novembre 1990 va in prestito in C2 al Treviso, dove in 19 presenze realizza i primi 3 gol da professionista. Nella stagione successiva raccoglie le prime 3 presenze alla Reggina, in Serie C1, ma nel novembre 1991 scende ancora di categoria passando in prestito al Catanzaro, dove gioca con continuità.

Nell’annata successiva torna in Serie C1 e disputa 20 gare al Potenza, insieme con gli ex Catania Pasquale Marino e Ciccio Pannitteri. Nel 1993 rientra a Reggio Calabria, in Serie C1, dove resta per quattro stagioni consecutive nelle quali ottiene la promozione in Serie B nel 1994-1995 e la salvezza nei cadetti nel 1995-1996. Il suo esordio in Serie B avviene il 27 agosto 1995 in Reggina-Ancona (2-2). Nel 1997 è ingaggiato dal Cosenza, con cui guadagna subito la promozione in B: sotto la guida di Giuliano Sonzogni disputa 25 gare e mette a segno 4 reti, una delle quali, cruciale per il trionfo nel campionato, fu messa a segno nell’ultima giornata, durante il trionfale incontro in trasferta contro il Casarano.

Resta in rossoblù nella successiva stagione cadetta, conclusa con la salvezza; scende in campo 14 volte, firmando il gol dell’ex in Reggina-Cosenza 2-1 al “Granillo”. Nell’ottobre 1999 va alla Lucchese, in C1, collezionando sotto la guida di Corrado Orrico 24 presenze. Segue un biennio alla Lodigiani, con cui gioca due campionati di C1: 29 gare e 4 gol nel primo, 18 gare e 1 gol nel secondo. L’anno successivo è alla Nocerina, in C2, poi si trasferisce al Rende dove vince il girone di Serie D 2003-2004, mettendo a referto 23 presenze e 2 gol. L’anno seguente, coi rendesi, disputa 13 gare in C2 prima di ritirarsi. Ha collezionato 52 presenze in B, 3 gol, 2 promozioni in B, una promozione in C2.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***