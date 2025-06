TOSCANO: Grella conferma che resta sulla panchina del Catania

Sarà ancora Domenico Toscano al timone del Catania. La stagione rossazzurra 2025/26 riparte dall’allenatore calabrese, rispettando il contratto in scadenza a giugno 2026. La conferma è arrivata direttamente dal vice presidente rossazzurro Vincenzo Grella nel corso della cerimonia di presentazione del murale dedicato a Stefania Sberna. Dopo i rumors dei giorni scorsi relativi a presunti contatti del Vicenza con Toscano e dell’idea legata a Fabio Gallo, tecnico della Virtus Entella, per l’eventuale sostituzione del tecnico ex Cesena, Grella ribadisce che Toscano rimane sulla panchina etnea. Dando seguito a quanto dichiarato il mese scorso ai microfoni Rai, quando lo ritenne un punto fermo all’interno del progetto Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***