TUTTOCALCIOCATANIA: avviso lavori di manutenzione sito

Sono in corso una serie di operazioni di manutenzione straordinaria sul nostro sito www.tuttocalciocatania.com. Previste migliorie significative allo scopo di rendere più agevole la navigazione all’interno del portale, offrendo un servizio più efficiente per la fruizione dei contenuti. Questi interventi potrebbero in alcuni momenti non rendere disponibile la corretta visualizzazione degli articoli fino al completamento delle operazioni. I nostri tecnici sono al lavoro per ridurre al massimo l’impatto di possibili inconvenienti. Ci scusiamo per il disagio. Grazie per la comprensione.

Lo staff di TuttoCalcioCatania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***